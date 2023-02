Bando endotermiche - Meloni | Lo stop nel 2035 è poco efficace e avrà conseguenze pesantissime

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il presidente del consiglio dei ministri, Giorgia, torna a lanciare dure critiche suldei veicoli endotermici deciso dall'Europa e previsto per il. In un'intervista al Sole 24 Ore,parla infatti di un provvedimento di "dubbia efficacia" per l'ambiente e di "" per l'industria europea.L'intervista. "Condivido le preoccupazioni degli operatori del settore", afferma. "Lodalai motori termici mette in grave difficoltà l'industria europea dell'automotive, che si confronta in un mercato globale dove non ci sono regole così stringenti nel breve-medio termine. Il cammino verso una sostenibilità ambientale maggiore dev'essere graduale e non deve mettere in difficoltà le imprese ...