Bancarotta e frodi fiscali nell’edilizia | tre arresti e sequestro per oltre 162 milioni Conti all’estero per riciclare

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Finti contratti di appalto e subappalto per mascherare mere somministrazioni di manodopera e attraverso cui mettere in piedi un sistematico meccanismo di frode fiscale e contributiva per accumulare denaro sucorrenti esteri in Croazia da riportare in Italia con auto imbottite di contanti. È il settore dell’edilizia ad essere finito nel mirino della Procura di Milano che ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un decreto dipreventivo da 162e 750mila euro a carico di 22 indagati di cui uno finito in custodia cautelare in carcere, due ai domiciliari e quattro destinatari di obbligo di dimora. A eseguire le misure questa mattina all’alba, insieme a 45 perquisizioni, i carabinieri del Gruppo tutela lavoro e i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Sono indagati a ...