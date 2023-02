Balsamo e l' argento delle donne | ' ' Primo mattoncino verso le Olimpiadi' '

Il quartetto femminile (, Alzini, Guazzini e Fidanza) perde la finale per l'oro con la Gran Bretagna degli Europei di Grenchen. Le parole ......d'nell'inseguimento femminile ai campionati europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Grenchen in Svizzera. Il quartetto azzurro composto da Martina Alzini, Elisa, ...

Europei su pista: Balsamo d'argento con il quartetto dell'inseguimento Provincia Granda

Argento per l'Italia con Elisa Balsamo nei campionati europei - La ... LaGuida.it

Medaglia d'argento per l'Italia di Elisa Balsamo agli Europei di ... Cuneo24

**Ciclismo: Europei pista, argento per il quartetto azzurro dell ... Il Sannio Quotidiano

Europei Pista 2023, oro per gli uomini e argento per le donne nelle finali dell’Inseguimento a Squadre SpazioCiclismo

Seconda giornata che regala grandi gioie all’Italia agli Europei di ciclismo su pista in quel di Grenchen: arrivano due ori ed un argento per il Bel Paese in Svizzera. Il primo successo di giornata è ...A Grenchen (Svizzera), l’Italia conquista la medaglia d’argento nella specialità dell’inseguimento a squadre. Agli Europei di Ciclismo su pista arriva il secondo podio per la spedizione azzurra dopo i ...