Avellino | ad un passo l’uscita anticipata dal pre dissesto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Diciassette milioni di euro di debiti fuori bilancio riconosciuti da ottobre 2020 alla fine del 2022. E’ il dato emblematico emerso ufficialmente questo pomeriggio nella ricognizione effettuata dalla commissione Contenzioso, presieduta da Mario Spiniello, e alla presenza dell’assessore al ramo, Marianna Mazza. A riportarlo, è stato il responsabile dell’istruttoria per il settore Finanze, Antonio Guarini. In meno di due anni e mezzo, gli uffici e l’Amministrazione di Piazza del Popolo hanno archiviato una mole enorme di vecchi debiti, in gran parte presenti all’interno del Piano di riequilibrio pluriennale del Comune, avvicinando l’obiettivo fondamentale deldal pree immettendo nell’economia locale una forte iniezione di liquidità. In più, solo 8 milioni dei 17 riconosciuti sono ...