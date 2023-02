Attenzione | cambia tutto sul Superbonus | chi non può più averlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il governo è orientato a non approvare la proroga deledilizio del 110% per le villette unifamigliare. Potrebbe essere infatti ritirato l'emendamento di Fratelli d'Italia al decreto Milleproroghe a prima firma Francesca Tubetti che prevede l'estensione dal 31 marzo al 30 giugno. La notizia è trapelata ieri da fonti parlamentari, a margine dei lavori delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato. Il governo avrebbe considerato il tema non tra quelli da valutare nell'ambito del decreto e quindi non avrebbe dato parere favorevole. Intanto, sempre più enti locali stanno subentrando alle banche: la Regione Piemonte, ad esempio, lunedì ha stanziato cinquanta milioni di euro per sbloccare i cantieri del. La decisione della Giunta regionale è arrivata grazie a un passaggio presente dentro il disegno di legge per ...