... molto forte e critico verso il viceministro Galeazzo Bignami : Stefano Coletta conferma che la Rai non ne era a conoscenza 'e io mi dissocio dagli. La gestualità può essere molto ...... ma "sempre a nome della Rai, dei vertici e sul mio nome, in maniera molto netta sento di dirlo, mi dissocio fortemente dagliche la performance di Fedez ha rappresentato, ...

Sanremo, la Rai scarica Fedez: "Ci dissociamo dagli attacchi personali" QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanremo 2023: Coletta, la Rai si dissocia dagli attacchi personali di ... Agenzia ANSA

Stefano Coletta: “La Rai si dissocia dagli attacchi personali di Fedez sul palco di Sanremo” L'HuffPost

"Attacchi personali". La Rai si dissocia da Fedez soltanto adesso ilGiornale.it

Sanremo 2023, Coletta: “A nome della Rai mi dissocio dagli attacchi personali di Fedez”, Amadeus:… Il Fatto Quotidiano

A nome della Rai, e in maniera netta, sento di dire che mi dissocio fortemente dagli attacchi personali che la performance di Fedez ha rappresentato nella gestualità". Così Stefano Coletta, direttore ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...