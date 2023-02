Atp Montpellier | Sinner avanza senza giocare | i possibili avversari

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’attuale miglior tennista italiano ha raggiunto i quarti di finale del torneo 250 francese,doveril suo match d’esordio PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non ha ancora dovuto sprecare energie Janniknel 250 di. Il tennista altoatesino si è qualificato ai quarti di finale del torneo francese indoor sul Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.