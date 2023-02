ATP Montpellier | Rune avanza ai quarti | bene Coric e Halys

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Deciso il quadro deidi finale del torneo ATP di. Oltre al successo di Lorenzo Sonego su Filip Krajinovic, che ha permesso al ragazzo di Torino di testare le condizioni di Jannik Sinner, arrivano buone notizie per Holger, al debutto sul cemento francese. Ci è voluto un set di rodaggio per il numero 9 al mondo, dove peraltro non ha sfruttato tre palle break a favore prima di rischiare la capitolazione sul 15-40 del 5-5, ma dopo essersela cavata al tie-break è riuscito ad avere la meglio sullo svizzero Marc-Andrea Huesler. Per lui ci sarà l’idolo di casa Gregore Barrere, che ha superato di slancio Nikoloz Basilashvili. Il successo del francese fa il paio con quello di Quentin, che battendo con un doppio 6-3 Alejandro Davidovich Fokina si è garantito il derby con Arthur Fils. L’altro quarto ...