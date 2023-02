ATP Montpellier 2023 | Lorenzo Sonego batte Filip Krajinovic e si regala il derby con Jannik Sinner

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ci sarà unitaliano nei quarti di finale al torneo ATP 250 di, sconfiggendo il serboper 7-5 6-1, si guadagna il diritto di affrontare per la prima volta in carriera, che ha usufruito ieri del forfait dell’ungherese Marton Fucsovics. Si tratterà di un confronto inedito. Il primo set scorre via in una forma quasi particolare, nel senso che lo si può definire lottato senza lotta. L’unico game con un brio maggiore rispetto agli altri, infatti, è quello del 2-1, al che il serbo si vede obbligato a salvare una palla break. Il torinese, però, sul 3-1 non riesce ad andare ed allora la situazione si protrae con un solo turno di battuta (4-4) che arriva a 30. Improvvisamente, sul 6-5 ...