Atp Montpellier 2023 con Jannik Sinner | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma dal 6 al 12 febbraio nella città francese. Il danese Holger Rune guida il seeding, seguito da, che ha scelto il torneo francese per il ritorno in campo dopo l’Australian Open, in cui ha trascinato al quinto set il futuro finalista Stefanos Tsitsipas. L’azzurro andrà a caccia di punti e per farlo ha scelto una superficie a lui affine come il cemento indoor. Al via anche Lorenzo Sonego. COPERTURA TV TABELLONE Iltotale del torneo è di €562,815, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ...