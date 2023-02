Atp Dallas 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 9 febbraio

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il, glie l’diall’Atp 250di oggi,. In Texas è tempo di esordi per Miomir Kecmanovic, ma soprattutto Taylor Fritz, prima testa di serie che affronterà in un derby a stelle e strisce l’amico Jack Sock. Giornata dedicata al completamento del secondo turno con cinque incontri in. Di seguito l’diSTADIUM Dalle ore 19:00 – Gomez vs (4) Kecmanovic Non prima delle ore 20:30 – Thompson vs (8) Mannarino A seguire – (5) Isner vs Altmaier Non prima delle ore 02:00 – (1) Fritz vs (WC) Sock A seguire – Otte vs (7) Giron SportFace.