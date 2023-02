Atalanta | niente Lazio per Pasalic | distorsione alla caviglia

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Mariosi ferma per un infortuniodestra: il croato non sarà a disposizione di Gasperini per la sfida con laBrutte notizie per l’: Mariosi ferma per un infortunio e dovrà saltare la sfida contro la. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista croato ha rimediato un trauma distorsivodestra e non verrà convocato contro i biancocelesti. L'articolo proviene da Calcio News 24.