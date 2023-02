Atalanta | Musso | “La Lazio è una grande squadra Ci giochiamo la Champions con altri quattro club”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il portiere dell’, Juan, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’imminente trasferta di sabato allo stadio Olimpico contro la: “I biancocelesti sono una. Unimportante, sta facendo molto bene, ha dimostrato di saper giocare un bel calcio, ma noi andremo lì con tutte le nostre forze, con fiducia e la voglia di vincere e come sempre di fare una bella partita. Siamo lì in 4-5 squadre che si giocano un posto”. L’estremo difensore nerazzurro, dopo tanto tempo nel giro della Nazionale Argentina e la pre-convocazione, ha saltato i Mondiali del Qatar, poi vinti proprio dall’Albiceleste: “Le scelte vanno accettate, io do il massimo in tutto, poi se dovesse arrivare anche la convocazione ...