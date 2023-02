Ascolti tv Sanremo 2023 ieri sera | quanto ha fatto la seconda serata? Dati auditel e share

Ad inaugurarla oggi è Will direttamente daGiovani. A fine esibizione chiede di dare un '5' ... Il padrone di casa ringrazia per glistellari del debutto: 'Abbiamo vissuto un momento ...... Armani Privé a cura di Vittoria Romagnuolo Amadeus e Gianni Morandi aprono, insieme, la seconda serata del Festival di2023, forti deglidella prima serata e dell'interesse per la ...

Sanremo, Amadeus su Mattarella: “Il Quirinale ci ha chiesto massimo riserbo”. E su Salvini contro Egonu: “Da … La Stampa

Gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2023 Corriere della Sera

Sanremo 2023, Amadeus: "La prima mezz'ora resterà nella storia". Anticipazioni di stasera Sky Tg24

Sanremo, Morandi: "Record di ascolti dal '95 C'ero anche allora" - Multimedia: foto, video e podcast Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...La classifica parziale vede Mengoni al vertice ma riconosce il talento di Colapesce e Dimartino, di Madame e di Tananai. Ci si chiede quale luogo dell’Italia reale occupino Sethu, Shari, Will, Olly. L ...