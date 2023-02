Ascolti Tv 8 Febbraio 2023 | Sanremo al 62 | 3% con 10 | 5 milioni

Nel dettaglio: Anche in occasione della seconda serata, andata in scena (e in onda) ieri, mercoledì 8, la settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana si è rivelata un'...L'Amadeus Quater è un trionfo. Il Festival conferma il boom didel debutto con valori assoluti altissimi, nonostante la tv generalista subisca da tempo un ... in onda mercoledì 8, ha ...

Ascolti tv di mercoledì 8 febbraio 2023: Festival di Sanremo (62.3%), Compromessi sposi (4.6%), Chi l’ha visto (5.62%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv mercoledì 8 febbraio 2023: Seconda Serata di Sanremo Tvblog

Ascolti tv, dati Auditel martedì 7 febbraio: Festival di Sanremo da record nonostante la Juventus, flop Fedez Virgilio Notizie

Ascolti Sanremo 2023, la seconda serata: com’è andata ieri sera, 8 febbraio TPI

Festival di Sanremo 2023, gli ascolti prima serata del 7 febbraio: il confronto auditel con lo scorso anno 2022 SuperGuidaTV

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Si accende il mattino di Rai 1: numeri da record per tutti i programmi del mattino, ecco i dati di ascolto dell'8 febbraio 2023 Effetto Sanremo anche nel mattino degli italiani con ascolti pazzeschi ...