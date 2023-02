ASCOLTI TV 8 FEBBRAIO 2023 | 10 | 5 MLN PER LA SECONDA SERATA DI SANREMO 2023 62 | 3%

(Di giovedì 9 febbraio 2023)TV 8· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xPrimaFestival +Start – x + 12278 49.0073°Festival di– 10545 62.30 (14087 61.00 + 6352 65.60)Viva Rai2! Viva– x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + GF Vip – x + xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti – x + ...

... 'Rispetto alla media dei martedì precedenti (quelli di gennaio e il 1°) si può notare ... Amadeus e Sanremo, "record mondiale":, quando c'è stato il piccoE' caccia al 60% diper Amadeus: ecco i dati auditel della seconda serata di Sanremo 2023, tutti i ...

Festival di Sanremo 2023, gli ascolti prima serata del 7 febbraio: il confronto auditel con lo scorso anno 2022 SuperGuidaTV

Ascolti tv martedì 7 febbraio 2023: dati in ritardo Tvblog

Ascolti tv, dati Auditel martedì 7 febbraio: Festival di Sanremo da record nonostante la Juventus, flop Fedez Virgilio Notizie

Ascolti Sanremo 2023, la seconda serata: com’è andata ieri sera, 8 febbraio TPI

Ascolti TV 7 febbraio 2023, dati auditel ieri sera: Sanremo 2023 prima serata, nuovo record per Amadeus Piper Spettacolo Italiano

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 8 febbraio 2023 Su Rai 1 è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Su Rai 2 American Assassin. Su ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE LIVE Il programma di Sanremo 2023 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici – Tutti i vincitori e l’albo d’oro del Festival – Chi sono le pr ...