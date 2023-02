ASCOLTI TV 8 FEBBRAIO 2023 | 10 | 5 MLN PER LA SECONDA SERATA DI SANREMO 2023 62 | 3% MIGLIOR SHARE DAL ’95 | VOLA IL DAYTIME DI RAI1

(Di giovedì 9 febbraio 2023)TV 8· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – 1539 28.30Storie Italiane – 1580 29.10Storie Italiane – 1898 29.10È Sempre Mezzogiorno! – 2138 19.80Tg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 2441 18.40Oggi è un Altro Giorno – 2417 21.30Paradiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xPrimaFestival +Start – x + 12278 48.9773°Festival di– 10545 62.30 (14087 61.07 + 6352 65.72)Viva Rai2! Viva– x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 946 17.10Mattino 5 News – 995 18.40Forum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici + GF Vip – x + xUn ...

... 'Rispetto alla media dei martedì precedenti (quelli di gennaio e il 1°) si può notare ... Amadeus e Sanremo, "record mondiale":, quando c'è stato il piccoE' caccia al 60% diper Amadeus: ecco i dati auditel della seconda serata di Sanremo 2023, tutti i ...

Ascolti TV | Mercoledì 8 febbraio 2023 DavideMaggio.it

Ascolti tv, dati Auditel lunedì 6 febbraio: l'ultima puntata di Blackout batte il Gf Vip, ok Boss in incognito Virgilio Notizie

Auditel, analisi degli ascolti tv di: Amici, Domenica In, Verissimo, Da Noi… A Ruota Libera | Domenica 5 febbraio 2023 SuperGuidaTV

Ascolti TV mercoledì 8 febbraio 2023: Sanremo Seconda Serata Team World

L’ultima puntata di NXT andata in onda su USA Network martedì 7 febbraio, ha fatto registrare 562.000 telespettatori. Il risultato è in calo rispetto a quello della scorsa settimana, quando lo show ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 8 febbraio 2023 Su Rai 1 è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Su Rai 2 American Assassin. Su ...