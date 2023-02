Ascolti Sanremo 2023 | la seconda serata batte ogni record | quanto aveva fatto l’anno scorso?

2023: ecco come è andata la seconda serata Inizia la seconda serata con l'entusiasmo di Amadeus per il successo didella prima puntata, che ha visto numeri mai così alti dal 1995. ...Amadeus e, "record mondiale":, quando c'è stato il picco

Ascolti tv mercoledì 8 febbraio 2023: Seconda Serata di Sanremo Tvblog

Ascolti TV | Mercoledì 8 febbraio 2023. Sanremo si conferma al 62.3% (10,5 mln). Storie Italiane vola oltre il DavideMaggio.it

Ascolti tv di mercoledì 8 febbraio 2023: Festival di Sanremo (62.3%), Compromessi sposi, Chi l’ha visto | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti Tv Sanremo, i dati Auditel e lo share: seconda puntata record per Amadeus, il confronto col passato Virgilio Notizie

Sanremo 2023, boom di ascolti anche per la seconda serata: ecco quanto ha totalizzato. Ieri sera è andata in onda su Rai Uno la seconda serata ...Amadeus batte ancora se stesso, ma non solo: la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 è una delle migliori di sempre in termini di share ...