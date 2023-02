(Di giovedì 9 febbraio 2023) Martin, capitano dell'capolista in Premier League, si è raccontato a The Player's Tribune: "Ho sempre av...

Le parole di Martin, centrocampista dell', sulla stagione dei Gunners in Premier League. I dettagli Martinha analizzato le prospettive dell'a The Player's Tribune. PAROLE - "Ho sempre ...è arrivato al Real Madrid quando aveva 16 anni, dopo un casting che lo ha portato ... Oggi è all'. Racconta di avere sempre avuto un legame speciale con il club inglese. L'è ...

Arsenal, Odegaard: "Qui grazie a FIFA ed Arteta. Questa squadra non ha limiti" TUTTO mercato WEB

Arsenal, Odegaard: «Possiamo fare qualcosa di speciale» Calcio News 24

Odegaard: «Nel calcio non ci sono vie di mezzo: o sei il miglior ... IlNapolista

Arsenal, Odegaard: 'Sono qui grazie a... FIFA, vi racconto' Calciomercato.com

Martin Odegaard è diventato il giocatore che ci aspettavamo, e forse anche qualcosa di più Undici

Arsenal – Manchester City, match valido come recupero della 12° giornata della Premier League, scommesse, quote e pronostici ...Le probabili formazioni di Arsenal-Brentford, match valido per la ventitreesima giornata di Premier League di scena all'Emirates Stadium ...