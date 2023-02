Armi nucleari tattiche e missili intercontinentali | la Corea mostra l' arsenale

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ladel Nord non teme l'Occidente e continua ad alzare la tensione. Il regime nordno ha messo inuna parata dibalistici, gli Icbm, e anche «» in una sfilata poderosa messa in campo a Pyongyang per celebrare il 75esimo anniversario della fondazione dell'esercito. A presenziare alla sfilata, il dittatore Kim Jong Un, con indosso un cappotto nero e un cappello di feltro - la ‘divisa' spesso indossata da suo nonno, il fondatore del regime, Kim Il Sung - che era accompagnato dalla moglie, Ri Sol Ju, e la figlia Ju Ae. E proprio la presenza della giovane, che il giorno prima lo aveva accompagnato in visita a una base militare e a una cena ufficiale per celebrare l'anniversario ...

...della deterrenza nucleare in risposta ai programmi nordcoreani per lo sviluppo didi ...Lee ha annunciato che il mese prossimo i due Paesi condurranno simulazioni di risposta ad attacchi......sugli Stati membri dell'Ue per ottenere un sostegno generale che acceleri la consegna delle... in particolare Rosatom, per l'occupazione russa di centralicome quella di Zaporizhzhia, che ...

Kim mostra i muscoli (e la figlia) nell'ultima parata in Corea del Nord InsideOver

Mosca minaccia gli Usa: "Reale pericolo di guerra nucleare" Liberoquotidiano.it

Il segretario generale Onu dice che il mondo è al più alto rischio di una guerra nucleare da decenni Fanpage.it

Corea del Nord, Kim mostra i muscoli alla parata: armi nucleari tattiche e missili intercontinentali Il Tempo

Corea del Nord, riappare Kim Jong-un e ordina: «Preparatevi alla guerra». Domani la sfilata delle Forze armate ilmessaggero.it

La Corea del Nord non teme l’Occidente e continua ad alzare la tensione. Il regime nordcoreano ha messo in mostra una parata di missili ...La parata per il 75esimo anniversario dell'esercito, il leader sfoggia i nuovi missili. Il leader nordcoreano Kim Jong Un e sua figlia sono stati al centro di una grande parata militare, alimentando l ...