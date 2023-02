Ariete polemica a La Vita in Diretta

Leggi su biccy

(Di giovedì 9 febbraio 2023)ieri è stata ospite da Alberto Matano a Lainche per l’occasione si è spostata a Sanremo proprio per poter ospitare fisicamente gli ospiti. Fra le ultime ad esserci andata è stata la già citata, reduce dall’esibizione Mare Di Guai al Festival di Sanremo. Quando Alberto Matano ha chiesto alla regia di mostrare un pezzo dell’esibizione sono andati in onda circa venti secondi, ma proprio quelli scelti non sono granché piaciuti all’arista. “Hanno preso l’unica parte in cui ho grattato con la voce però. Anche sui social hanno postato l’unica parte in cui grattavo con la voce, quella dove faccio ‘caldo la mattina‘, mi è uscito il catarrino”. Alberto Matano ha cercato di mettere una toppa dichiarando di non essersene neanche accorto da quanto è bello e profondo il singolo, tranquillizzando la ...