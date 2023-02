(Di giovedì 9 febbraio 2023) La cantante è stata ospite di Alberto Matano e ha commentato la sua esibizione di Mare Di Guai sul palco dell'Ariston. “Potevo essere più precisa, ma avete preso solo la parte in cui gratto con la voce” L'articolo proviene da DireDonna.

MARE DI GUAI - VOTO 6 Tra Giamburrasca e Tom Sawyer. E anche un po' il cam...caminin...spazzacamin di Mary Poppins. Stasera sembra un po' raminga questa giovane artista e il mare di guai un ...

Ariete, Sanremo e quel riferimento alla Lazio in chat... - FOTO La Lazio Siamo Noi

Sanremo cavalca l'onda di gossip e polemiche e continua a fare il pieno di ascolti. Nella terza serata in gara tutti e 28 i cantanti con una maratona durata ben oltre le due di notte. Ma mentre sul pa ...In gara anche la cantante di Anzio Ariete, con la canzone "Mare di guai".