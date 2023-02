Argentina | 1985 di Santiago Mitre | il film candidato all' Oscar nei cinema dal 23 febbraio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Presentato in concorso alla Mostra Internazionale d'Artetografica di Venezia, vincitore del Golden Globe eall'per il MigliorStraniero, il 23arriva anche nelle sale con Lucky Red e Circuitodi. Acclamato dalla critica alla Mostra Internazionale d'artetografica di Venezia, dove ilha ottenuto il Premio Fipresci e il Premio Signis, vincitore del Golden Globe eaglicome MigliorStraniero, dal 23sarà possibile vedere sul grande schermo, distribuito da ...

... vincitore del Golden Globe e candidato agli Oscar come Miglior Film Straniero, dal 23 febbraio sarà possibile vedere sul grande schermo, distribuito da Lucky Red e Circuito Cinema. ...è un film molto bello. Un film dall'impianto classico (ma non privo di qualche tocco eccentrico), dove il regista Santiago Mitre , che è uno bravo, non gioca mai a fare il fenomeno ma ...

Argentina, 1985, il trailer italiano del film [HD] MYmovies.it

Arriva sul grande schermo Argentina, 1985 Corriere dello Sport

Argentina 1985 esce al cinema il 23 febbraio: ecco il trailer BadTaste.it TV

Argentina 1985: trailer del pluripremiato film di Santiago Mitre in arrivo nei cinema Lega Nerd

Argentina, 1985: arriva al cinema il film candidato all'Oscar come miglior film internazionale ComingSoon.it

Lanciato su Prime Video l’anno scorso, Argentina 1985 uscirà al cinema il 23 febbraio grazie a Lucky Red e Circuito Cinema. Il film di Santiago Mitre è stato presentato in concorso al Festival di ...Presentato in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, vincitore del Golden Globe e candidato all'Oscar per il Miglior Film Straniero, il 23 febbraio arriva anche nelle s ...