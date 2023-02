Approfondimento su Wikipedia con l’Università Popolare degli Studi di Milano Wikipedia

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 9 febbraio 2023)diè un ateneo di Diritto Internazionale, che ha ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte del MIUR Ministero dell’Istruzione, dele della Ricerca, con Presa d’atto n. 313 del 14 ottobre 2011 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anno 152°, n. 146). Grazie a questo provvedimento ufficiale,diè legale in Italia. I titoli rilasciati hanno validità anche all’estero. In collaborazione con la redazione del, abbiamo scritto questosu, che condividiamo volentieri con voi lettori ...