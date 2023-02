Anzio | droga porta a porta | due pusher in manette

(Di giovedì 9 febbraio 2023)– I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno arrestato un 57enne italiano e un 43enne romeno, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. I militari, durante un servizio perlustrativo nel quartiere “Zodiaco”, avevano notato una costante presenza di persone, già note per problemi di tossicodipendenza, nei pressi di uno specifico appartamento della zona. Di conseguenza hanno proceduto con una perquisizione domiciliare all’interno dello stesso, ove erano presenti i due uomini. Al termine, sono stati rinvenuti 105 dosi di crack, alcuni grammi di hashish e marijuana ma soprattutto quattro radio ricetrasmittenti modello walkie talkie, utilizzate per comunicare con le vedette, al fine di eludere i controlli delle Forze dell’ordine e nascondere gli stupefacenti prima del loro ...

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno arrestato un 17enne del posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e detenzione abusiva di armi. I militari, durante un servizio di controllo del ...... per il traffico die per la gestione di negozi. In modo che molti calabresi, titolari di esercizi commerciali ad Ostia e, non abbiamo problemi sul territorio. La 'ndrangheta , certo. Ma ...

Spacciavano droga nel quartiere Zodiaco, ad Anzio, attraverso la ... Radio Studio 93

Anzio – Arrestati due uomini per detenzione e spaccio di droga nel quartiere Zodiaco CastelliNotizie.it

Crack spacciato sotto la porta e walkie talkie per comunicare con le vedette LatinaToday

Anzio, fermato 17enne trovato in possesso di droga: rinvenuto ... Casilina News

'NDRANGHETA TRA ANZIO E NETTUNO: CHIESTI OLTRE 370 ... Latina Tu

Nell' “inferno” del quartiere “Zodiaco”, una mega piazza di spaccio eldorado per tossici e spacciatori, i carabinieri della compagnia di Anzio hanno arrestato due ...I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 17enne del posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e ...