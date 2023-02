Antognoni | 'Commisso era legato sia a Vlahovic che Chiesa | forse le cessioni lo hanno destabilizzato'

Per sempre O Rei' è il ricordo di un altro campione, Giancarlo. Il direttore generale ... Pelé ha infatti militato dal '75 al '77 nel club americano di Roccoe del quale è stato ...Il giorno dopo la risposta di: "Non ne vale la pena ma gli rispondo. Voglio far capire al ...mi ha confermato il contratto dandomi in più la mansione di technical manager. Non sono ...

Antognoni: “Commisso sbaglia nelle pubbliche relazioni. Sulla Coppa italia…” Viola News

ANTOGNONI, Commisso va aiutato nella comunicazione Firenze Viola

Antognoni:"Commisso Sbaglia nelle pubbliche relazioni, ci deve ... FiorentinaUno.com

Antognoni: 'Commisso era legato sia a Vlahovic che Chiesa, forse le ... Calciomercato.com

Commisso e Firenze, tre giorni di dibattito aspro. Ora la Juve: chi sceglierà Italiano Viola News

Giancarlo Antognoni è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni ... però quando succedono queste cose è il frutto di un insieme di situazioni" CAPITOLO COMMISSO - Nel calcio è entrato in maniera ...Giancarlo Antognoni, ex bandiera della Fiorentina e recentemente anche nella dirigenza come club Manager, è intervenuto a Radio Toscana per parlare del momento dei viola e commentare le ...