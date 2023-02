Anniversario della morte di Palatucci | evento organizzato dalla Polizia di Salerno

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCampagna (Sa) – Domani, venerdì 10 febbraio 2023, ricorre il 78odi Giovanni, medaglia d’oro al merito civile, martiredi Stato. Era nato a Montella, in provincia di Avellino, nel maggio 1909. Quando fu arrestatoSS, il 13 settembre 1944, era reggenteQuestura di Fiume, città delle Alpi Giulie, nel golfo del Quarnaro, oggi in territorio croato. Internato nel campo di concentramento di Dachau, morì di stenti il 10 febbraio 1945, 78 giorni primaliberazione del campo. Durante la sua permanenza a Fiume aveva salvato numerosi ebrei dallo sterminio. Nel 1990 lo stato di Israele lo ha riconosciuto come Giusto tra le nazioni Per celebrare l’eroico ...