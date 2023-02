Anna Bellisario | chi era la ragazza morta per il tiramisù contaminato dalle proteine del latte | Sempre attenta alle sue allergie

commenta Quel tiramisù vegano le è stato fatale . Ora, il fidanzato di, la ragazza di vent'anni morta domenica scorsa dopo dieci giorni di coma a causa di uno shock anafilattico, prova a fare chiarezza . È stato ascoltato per circa due ore dalla Procura ...In più di due ore ha parlato di quei pochi minuti che hanno condannato. Di come l'ha vista sentirsi male dopo quell'assaggio di tiramisù, per poi morire dieci giorni dopo in ospedale. Una cena spensierata finita in tragedia, in un fast food dove la ...

Anna Bellisario, chi era la ragazza morta per il tiramisù contaminato dalle proteine del latte: "Sempre atten… La Repubblica

Anna Bellisario, morta per un cucchiaino di tiramisù: ecco tutte le ipotesi ilGiornale.it

Il fidanzato della 20enne morta dopo aver mangiato tiramisù: Si è sentita male al secondo cucchiaino Fanpage.it

La ragazza morta per uno shock anafilattico dopo la cena al ristorante vegano: 4 indagati Today.it

Milano, tiramisù killer: zero latticini in casa e quasi mai a cena fuori, Anna era ossessionata dalla sicurezza Corriere Milano

Anna Bellisario, la 20enne morta domenica scorsa dopo 10 giorni di coma per choc anafilattico provocato, stando all'ipotesi al vaglio, da tracce di latte, a cui era allergica, contenute ...Morta dopo aver mangiato un tiramisù in un locale di Milano: il racconto del fidanzato di Anna Bellisario, deceduta per shock anafilattico.