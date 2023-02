Angelo Duro resta in mutande e saluta l’Ariston sventolando il dito medio

(Di giovedì 9 febbraio 2023)sale per la prima volta sul palco del “Festival di Sanremo“. Il comico palermitano, fortemente voluto da Amadeus, Perizona Magazine.

si è esibito con il suo monologo molto irriverente sul palco dell'Ariston nella seconda serata del Festival di L'articolosi spoglia a Sanremo 2023 e poi chiama in diretta al ...Durante l'esibizione dinel corso della seconda serata del Festival di Sanremo in molti, tra una polemica e l'altra sulle parole del comico, hanno notato la reazione di José Alberto, il figlio del conduttore e ...

Dall'imbarazzo per Angelo Duro allo scontro tra Codacons e Fedez: i migliori meme della seconda serata di Sanremo Open

Arrivano le scuse di Blanco (e la comicità di Angelo Duro spaventa il festival ) Corriere TV

Sanremo, Amadeus: "Angelo Duro fara' e dira' quello che vuole" - Spettacolo Agenzia ANSA

Angelo Duro in mutande: incredibile a Sanremo Corriere dello Sport

Durante l’esibizione di Angelo Duro nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo in molti, tra una polemica e l’altra sulle parole del comico, hanno notato la reazione di José Alberto, il ...Bravi, e mi sto prendendo le mie soddisfazioni, quando vado a fare i colloqui li mando a fare in culo io. Angelo, per noi un mese puoi iniziare. Spero prendiate fuoco. Manchi l'acqua, ci sia vento e ...