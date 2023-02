Andrea Anastasi | “A Trento con grande attenzione”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Giovedì di riposo e recupero per i Block Devils, domattina la ripresa dei lavori al PalaBarton. Il tecnico bianconero sul big match di domenica in casa dell’Itas Trentino: “Contro di loro abbiamo sempre avuto difficoltà, le vittorie precedenti in stagione sono state tutte molto sofferte, sono gestiti da un grandissimo allenatore ed hanno in rosa grandissimi giocatori” – Giovedì di recupero per la Sir Safety Susa Perugia.Coach, dopo i ritmi altissimi di allenamento a cui ha sottoposto la squadra in questi ultimi giorni, ha concesso ai Block Devils 24 ore di riposo fisico e mentale. La squadra tornerà al PalaBarton domattina per una sessione di lavoro fisico in sala pesi e poi nel pomeriggio sul campo per l’allenamento tecnico che darà il via allo sprint in vista del big match di domenica in casa dell’Itas Trentino.Die di tanto altro ...