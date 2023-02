Anche Alibaba starebbe lavorando su un programma simile a ChatGPT

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ormai è una vera e propria corsa da parte delle aziende tecnologiche in direzione dell’intelligenza artificiale. L’ultima a dichiarare di starad un modello di chatbot, l’azienda cinese che ha visto di recente l’uscita di scena di Jack Ma, il suo fondatore.Il gigante tecnologico asiatico ha infatti annunciato alla CNBC che sta portando avanti i test su unimpostato sull’intelligenza artificiale, lavori che sono per il momento confinati all’interno dell’azienda e i quali dovranno portare infine ad una risposta alvarato da OpenAI.è soltanto l’ultimo dei nomi del settore Tech che dichiara i propri lavori in tal senso, andando ad infoltire una lista che si va facendo sempre più lunga e ...

continueremo a investire per trasformare le innovazioni all'avanguardia in applicazioni a valore aggiunto per i nostri clienti e per i loro utenti finali attraverso i servizi cloud", ha dichiarato un portavoce di Alibaba. Microsoft, Google, Baidu e ora anche Alibaba. Il 2023 è l'anno della svolta (o della bolla) dell'Intelligenza artificiale. Negli occhi c'è ChatGPT, la creatura di OpenAI che tutti vogliono cavalcare.