Anche al Bioparco di Roma freddo intenso | si intensificano le cure per gli animali

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023), 9 feb. (Adnkronos) - In queste giornate dii guardiani deldisono particolarmente attenti alle esigenze degli. Ogni giorno compiono un monitoraggio per verificare le condizioni di benessere e talvolta mettono a punto accorgimenti anti. Ilsottolinea che la nutrita colonia di macachi del Giappone, che può contare come tutti i primati su ricoveri interni riscaldati, riceve patate lesse calde, distribuite nell'ampia area esterna. All'orso Kuma, invece, sono riservate mele cotte calde insieme all'uvetta e al miele, che i keeper spalmano in quantità sui tronchi dell'exhibit. "Con il– spiega la presidente delPaola Palanza – diamo ai nostri ...