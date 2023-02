Anarchici | difesa Cospito | ‘ha perso quasi 50 chili' **

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - L'anarchico Alfredo, in sciopero della fame da oltre cento giorni, ha50. Lo riferisce il suo difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, dopo averlo incontrato oggi nel carcere di Opera. “La situazione è sempre la stessa – afferma il legale - dimagrisce sempre più, ora pesa 70 kg, e non prende gli integratori”. Sabatoverrà visitato dal medico nominato dal difensore.

Nei giorni scorsi laha presentato una diffida al ministero della Giustizia e per conoscenza ... Domani ci sarà un presidio deglidavanti al ministero della Giustizia ed è stata ...Per la giornata di sabato 11 febbraio glimilanesi (circolo Galipettes, via Gola e ... Sempre nella giornata di sabato prossimo il medico nominato dalladi Cospito si recherà nel ...

Sarebbe grave appellarsi al rischio della violenza, facendo un calderone unico di mafia, terrorismo e anarchia ...Per la giornata di sabato 11 febbraio gli anarchici milanesi (circolo Galipettes ... Sempre nella giornata di sabato prossimo il medico nominato dalla difesa di Cospito si recherà nel carcere di ...