Ampio strato di rocce fuse sotto la crosta terrestre

(Di giovedì 9 febbraio 2023) – Scopertolaunodi. E’ il risultato di una ricerca dell’Università del Texas, Austin, che riferisce la scoperta di unodi roccia parzialmente fusa in una regione chiave: appenale placche tettoniche, dove, precedentemente erano già state individuate a macchia e quasi alla stessa profondità agglomerati di roccia fusa. Il nuovo studio, pubblicato su Nature Geoscience, rivela per la prima volta che questo, prima sconosciuto, ha un’estensione più ampia di quanto si pensava ed un ruolo nella tettonica a placche. Losi trova a circa 100 migliala superficie, quasi a 170 chilometri, e fa parte ...

