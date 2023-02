Amici | Paky su Maddalena | “Ma dico io | ma quanti ne vuoi?”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Negli ultimi giorni a far discutere sono stati gli eventi avvenuti ad. Nel corso degli ultimi daytime, infatti, non è sfuggito l’avvicinamento traSvevi eBrunetti, tanto da suscitare subito i commenti di molti fan. Tra i due, però, sono sorte non poche incomprensioni che hanno portato a una pesante discussione in L'articolo

Il ballerino ha frainteso le cortesie della compagna, parlandone male alle spalle L'arrivo diha destabilizzato gli allievi di '22', non solo per le sue abilità nella danza. Tra lui e Maddalena, infatti, si è instaurato un bel rapporto ma il ragazzo ha frainteso le cortesie della ...Duro confronto adtrae Maddalena Svevi . Le forti dichiarazioni del ballerino della maestra Celentano , non sono per niente piaciute all' allieva di Emanuel Lo che ha deciso di affrontarlo in casetta ...

Maddalena Svevi, Paky l'attacca: "Ci prova con me, ma quanti ne vuole" Biccy

Ad "Amici 22" Maddalena delusa dal comportamento di Paky TGCOM

Amici, Paky e quella frase su Maddalena: "Ci prova con me, ma quanti ne vuole" (VIDEO) Today.it

Amici, Paky su Maddalena: “E’ lei che ci prova con me, io sono fidanzato” Isa e Chia

Maddalena vs Paky: il confronto 7 febbraio - Amici Clip | Witty TV Witty TV

Tra i due allievi di Amici 22 Cricca e Isobel scatta il bacio ma passa totalmente inosservato. È nata una nuova coppia Ecco cosa sappiamo ...Dopo il presunto flirt tra Maddalena e Paky è scoppiata una lite. I due ragazzi, tra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi si erano molto avvicinati nei giorni scorsi, al punto da ...