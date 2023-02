Amadeus | il conduttore judoka con l' impermeabile Nemmeno Fedez lo fa arrabbiare

Leggi su agi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) AGI - Dice Gianni Morandi: “Impossibile farlo, sorride sempre, anche se gli fanno una cattiveria”. Dice Francesca Fagnani che ha provato a sminuzzarlo nelle sue fauci di belva sul palco: “Ho cercato ovunque, non ha uno scheletro nell'armadio”. Dice lui, di sé, tra i fuochi e le fiamme della conferenza stampa sull'esibizione di: “Fin da ragazzino, quando andavo a scuola, ero pronto a sistemare le cose anche se non sono mai stato disposto a seguire la corrente per questioni di comodo. Ho fatto judo, che è una disciplina di difesa, non attacco e rispetto sempre il lavoro delle persone e di quelli che non la pensano come me”. “Estremamente normale”:si è scelto questo abito in un mondo di cacciatori di ‘specialità', lo ha voluto ribadire anche oggi a chi gli chiedeva se si fosse trasformato da “democristiano a ...