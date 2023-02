(Di giovedì 9 febbraio 2023)ha voluto a tutti i costi Giannicome co - conduttore del Festival di2023. Un'idea arrivata al direttore artistico della kermesse dopo l'edizione dello scorso anno quando l'...

ha voluto a tutti i costi Gianni Morandi come co - conduttore del Festival di Sanremo 2023. Un'idea arrivata al direttore artistico della kermesse dopo l'edizione dello scorso anno quando l'...Se l'obbiettivo di, da quattro anni a questa parte, è stato avvicinare i giovani al Festival di Sanremo. Con la ... Dal momento in cui Elodie ha sceso le scale insoprabito nero simile a ...

Amadeus e quel pranzo con Morandi prima di Sanremo: "Gli dovevo chiedere una cosa importante" Corriere dello Sport

Amadeus e Gianni Morandi, i conduttori di Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Gianni Morandi a Sanremo 2023, figli e moglie: chi sono e cosa fanno il Resto del Carlino

Sanremo 2023, Amadeus fa una gaffe dopo l’altra: Blanco diventa Salmo, giANMARIA scambiato per… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Amadeus su Blanco: "Ecco cosa mi ha detto stamattina al telefono" Corriere dello Sport

Il direttore artistico e conduttore del Festival ha svelato un retroscena sul cantante, che ha voluto a tutti i costi alla 73esima edizione ...Terza serata del 73esimo Festival di Sanremo, quella di oggi Giovedì 9 febbraio. Sul palco del teatro Ariston vedremo come sempre in conduzione Amadeus e Gianni Morandi, questa volta, dopo Chiara ...