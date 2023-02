“Ama | guarda qua!” Sanremo 2023 | incredibile notizia per Amadeus | si è scoperto soltanto adesso

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Successone in termini di ascolti per la seconda serata della 73esima edizione del Festival di. Questoè un record per lo share targato Rai e non poteva essere diversamente.sta facendo un lavoro egregio negli ultimi anni e continua a soddisfare le aspettative dei più, questo è un fatto. Dopo il 62,4% di share della prima serata, nessuno avrebbe mai immaginato dei dati come quelli di oggi, in relazione alla seconda serata. E invece, Gianni Morandi e Francesca Fagnani ce l’hanno fatta. La seconda serata del festival, quella caratterizzata dalla seconda quattoridicina di artisti in gara, è stato un vero e proprio successo. Durante la serata, oltre ai cantanti in sfida nella kermesse, si sono susseguiti anche altri artisti come Drusilla, Al Bano, Massimo Ranieri, Black Eyed Peas e molti ...