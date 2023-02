Allegri ha deciso | il nuovo centrale arriva a zero e dalla Serie A!

Credo che addispiaccia non poter includere anche un Kean tornato in forma, ciò costringerà ... Il calciatore hadi affidarsi ad uno 'stregone', permettetemi il termine, senza che la ...Credo che addispiaccia non poter includere anche un Kean tornato in forma, ciò costringerà ... Il calciatore hadi affidarsi ad uno 'stregone', permettetemi il termine, senza che la ...

Salernitana-Juventus, Allegri: "Sarà uno scontro diretto. Bonucci, Paredes e Pogba out" Sky Sport

Juventus, Allegri: "Chiesa sta bene. Il tridente è una ipotesi, ma non ho ancora deciso" TUTTO mercato WEB

Salernitana-Juve, Allegri: «La classifica dice che è uno scontro diretto» Corriere della Sera

Juventus, chi sarà il sostituto di McKennie Allegri ha già deciso ILSIPONTINO.NET

Kostic, l'insostituibile della Juventus: sempre titolare in campionato ... Goal.com

Allegri non è assolutamente da solo ... Se noi siamo la Juventus, dobbiamo reagire in maniera ferma e decisa".Nonostante la sessione invernale di calciomercato si sia conclusa, molte società sono già al lavoro per programmare il futuro ...