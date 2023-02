All’asta l’ultima Dino Ferrari | Corrado Ferlaino ne fu il primo proprietario

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Vaa Rm Sotheby’s. Che ebbe come. Ne dà notizia Italia Oggi. Per la precisione la206 S 1967, ultimo dei soli tredici splendidi esemplari di spyder con carrozzeria disegnata da Piero Drogo e motore concepito dal figlio di Enzo, prima della sua morte nel giugno 1956. Prosegue Italia Oggi: La206 S 1967 è uno dei soli due esemplari equipaggiati con il motore Tipo 233 più potente che conteneva l’evoluzione finale dello sviluppo del motore206 S, recita la scheda tecnica di presentazione del lotto della vendita all’incanto in ...