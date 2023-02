All’Agcom si piange miseria Ma ha 350 dipendenti strapagati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tutto nasce da una polemica interna. Ma quel che conta, alla prova dei fatti, sono i dati e i numeri. Argomenti testardi, come si suol dire. Specie se a rivelarli è una dei commissari interni: 350che percepiscono una media di circa 150mila euro all’anno di retribuzione e dispongono di strumenti di lavoro come uffici, computer, software, energia, ecc. per un valore di altri 150 mila euro ciascuno, con un esborso di oltre 300 mila euro all’anno a persona. Difficile, visti questi numeri, pensare che l’organo in questione non abbia i mezzi e il personale per affrontare compiti per quanto gravosi. L’organo in questione è l’Agcom, l’Autorità Garante delle Comunicazioni. Il presidente dell’Agcom Lasorella parla di troppi compiti e poche risorse. E la commissaria Giomi insorge: si spende già tanto La polemica è nata dopo l’audizione del presidente dell’organo, ...