Alimenti | allergologo | “2-3 shock mortali l’anno | basta mini innesco”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Come tutti sanno, di allergie alimentari si può morire e purtroppo capitano in Italia 2-3 volte alcasi letali”, come quello della ragazza allergica di 21 anni stroncata a Milano da unoanafilattico dopo una cena fuori che si era conclusa con un tiramisù vegano, il quale sembra contenesse invece tracce di proteine di latte. A tracciare all’Adnkronos Salute il quadro di queste allergie alimentari è Alessandro Fiocchi, direttore di Allergologia all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. “Storie come questa ci possono insegnare molto – evidenzia lo specialista – Secondo me una riflessione importante è che non c’è una legislazione precisa per l’etichettatura precauzionale in Italia e in Europa”. Oggi, spiega, “se un alimento è prodotto come ingrediente di un cibo confezionato è obbligatorio dichiararlo e mettere la ...