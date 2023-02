Alfa Romeo | nuovi loghi per Quadrifoglio e Autodelta

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nel 2023 ricorrono anniversari per due simboli mitici difesteggia e il centenario e, il famoso reparto corse di Settimo Milanese squadra di Carlo Chiti, i 60 anni.

Sei vittorie in sette anni.Giulia è chiaramente una delle vetture preferite dai lettori di 'auto motor und sport'. Gli oltre 100 mila partecipanti al concorso 'Best Cars 2023' hanno votato ancora una volta la berlina ...Nel 2023 ricorrono anniversari per due simboli mitici di. Quadrifoglio festeggia e il centenario e Autodelta , il famoso reparto corse di Settimo Milanese squadra di Carlo Chiti, i 60 anni. Una doppietta speciale nel segno del Biscione. Pietre ...

Tra queste troviamo senza ombra di dubbio l'Alfa Romeo Racing Team ed il suo alfiere di punta Valtteri Bottas. Il finlandese si appresta infatti a vivere la sua seconda stagione con la casa del ...