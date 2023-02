Alessandro Borghese | “è stata male interpretata” | lo chef mette i puntini sulle i

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Su TikTok appare una clip che riporta ad un servizio mandato in onda da Report. Qui vi èintento a spiegare alcune dichiarazioni rilasciate tempo fa al Corriere della Sera. Dopo esserdecretata la fine dell’emergenza pandemica, non è stato semplice per le attività ripartire. Soprattutto per il mondo della ristorazione. A … L'articolo proviene da Velvet Gossip.