Albino | fiamme in un box | cagnolino salvato dal fumo dai vigili del fuoco

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 febbraio 2023). Lenel box avevano iniziato a raggiungere anche l’appartamento posto al piano di sopra, riempitosi diin pochi minuti: all’interno undi piccola taglia, che idelhanno messo in salvo prima che fosse troppo tardi. Intervento d’emergenza nella mattinata di giovedì 9 febbraio ad, in via Roma: l’allarme è scattato poco prima delle 11, quando all’interno di un garage è scoppiato un incendio. Sul posto ideldella centrale di Bergamo che, dopo aver sgomberato l’appartamento soprastante, hanno spento lee bonificato l’area compromessa, mettendola in sicurezza.