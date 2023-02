Alberto Matano scatenato a Sanremo 2023 | senza freni con Mara Venier

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Personaggi tv. Infaticabile. Il giornalista e conduttore non ha perso un istante della seconda serata del festival die lo ha fatto cantando e ballando in compagnia dei suoi amici. Assieme a lui c’era la preziosa, la presentatrice di «Domenica In». «Siamo al ristorante a vedere il festival. Evviva è arrivata, è arrivata», ha commentato sulle Instagram Stories il presentatore calabrese, felicissimo di avere la sua cara amica accanto, tanto da lanciarsi in un ballo. Un momento carinissimo che non è sfuggito all’occhio attento dei fan. Leggi anche l’articolo —>, bufera per la classifica: «Fate ridere», utenti scatenati...

Ariete ospite a La Vita in Diretta lancia una frecciatina alla regia. Il programma disi è spostato a Sanremo in occasione del Festival e ogni giorno ospita e intervista alcuni dei cantanti in gara. Tra questi è stata presente Ariete e prima di ascoltarla è stato mandato ...Nei gironi scorsisi è trasferito armi e bagagli nella cittadina ligure con il suo rotocalco pomeridiano per seguire da vicino il Festival di Amadeus . E grazie proprio alla kermesse che il popolare ...

Alberto Matano: “Con la Cuccarini non ho ancora capito cosa sia successo” Perizona

Andrea Delogu e Alberto Matano ospiti di W l'Italia, gli ultimi istanti prima del festival di Sanremo RTL 102.5

Alberto Matano, dove vive dopo le nozze con Riccardo Mannino Una casa da sogno! Grantennis Toscana

Ariete, polemica a La Vita in Diretta: «Avete preso l’unica parte in cui ho grattato con la voce» leggo.it

Sanremo 2023, la prima fila del Festival è tutta Rai: da Alberto Matano a Serena Bortone Open

Ariete ospite a La Vita in Diretta lancia una frecciatina alla regia. Il programma di Alberto Matano si è spostato a Sanremo in occasione del Festival e ogni giorno ospita e intervista ...Tra questi, anche Alberto Matano che con La Vita in Diretta ospita i cantanti in gara per poterli intervistare. E fra le ultime ad esserci andata vi è la giovane Ariete. La cantante, ospite del ...