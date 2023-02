Al Quirinale il Giorno del Ricordo con Mattarella

... Roberto Menia sarà domani a Sesto Calende (Varese) per celebrare ildel Ricordo , istituito ... dove in mattinata ci sarà la celebrazione nazionale al Palazzo delalla presenza del ...Ildel ricordo è una ricorrenza civile, ma non è festa nazionale. Le celebrazioni solenni avvengono presso il palazzo del, alla presenza del presidente della Repubblica , che tiene ...

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in ... Quirinale

27 gennaio, al Quirinale la celebrazione del Giorno della Memoria Ministero dell'Interno

Giorno della Memoria, il discorso di Sergio Mattarella al Quirinale: "Preoccupa riemergere razzismo" Virgilio Notizie

Giorno del Ricordo, il Tartini al Quirinale Il Friuli

Giorno della Memoria, al Quirinale la premiazione dei vincitori del ... Miur

Su Rai 1 alle 10.55 il Tg1 trasmetterà dal Quirinale la celebrazione del Giorno del ricordo alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, seguito alle 14 da “Oggi è un altro giorno ...Il Quirinale per la seconda celebrazione del Giorno del ricordo organizzò poi la prima delle cerimonie solenni che poi si succedettero di anno in anno. Al Giorno del ricordo è associato il rilascio di ...