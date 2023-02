Al Monte Pora la festa dello sci bergamasco per il Trofeo Gianni e Luciana Radici

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Lo sciè tutto alil prossimo weekend: va infatti in scena il 7^con due giornate di sci alpino giovanile, valevoli per il circuito provinciale FISI. Sabato 11 febbraio mattinata dedicata alla categoria children (ragazzi 2010-2009 e allievi 2008-2007) dove oltre un centinaio di giovani talenti si susseguiranno in un gigante sulla pista Coppa Europa. Domenica 12 febbraio doppietta di prestazioni per i pulcini: la mattina un gigante per baby e cuccioli (nati tra il 2014 e il 2011) e superbaby (nati nel 2016-2015) mentre dalle 13.00 circa è prevista una gimkana veloce (Cosmet) per le categorie baby e cuccioli. In totale parliamo di quasi 150 giovani promessesci made in ...