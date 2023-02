Al Bano fuori controllo sul palco? Sconcerto in Rai | ecco cosa si è scoperto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) C'erano pochi dubbi su quale momento della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 avrebbe fatto registrare il picco di ascolti. Durante l'esibizione dell'inedito e per questo storico trio composto da Gianni Morandi, Massimo Ranieri e AlCarrisi è stato raggiunto un picco di 16 milioni e 693mila telespettatori. Tra l'altro dopo la performance che ha fatto impazzire il pubblico dell'Ariston, Alha anche regalato un sipariettoprogramma. A un certo punto il cantante si è abbassato e si è esibito in un paio di flessioni che hanno lasciato di stucco Amadeus: a quasi 80 anni Alè ancora un leone ed è pieno di energie. Tornando agli ascolti, il picco di share si è avuto ovviamente in chiusura: quando Amadeus ha annunciato la top five della sala stampa lo share è stato pari al 71,2%. ...