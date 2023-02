Al Bano con Morandi e Ranieri | la reazione dell' Ariston | da brividi

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Per la prima volta insieme Al, Massimoe Giannisul palcosi sono esibiti con tre pezzia storiaa musica italiana.con "In ginocchio da te",con "Vent'anni", Alcon "Nel sole". Poi hanno cantato i grandi successi insieme, con tutto il Teatroin piedi a ballare e a cantare. I tre pilastria musica italiana, "Amici da una vita" hanno eseguito come ultimo brano "Il nostro concerto" di Umberto Bindi con le parole di Giorgio Calabrese, la canzone del genio dimenticato è stata pubblicata nel 1960.

Al, Massimo Ranieri e Gianni Morandi hanno dato più di una lezione di stile.

Sanremo, 9 feb. (askanews) - Per la prima volta insieme Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi sul palco dell'Ariston si sono esibiti con tre pezzi della storia della musica italiana. Morandi con " ...